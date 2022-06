24 Ore di Le Mans, a che ora inizia e a che ora finisce? Orari, canale e diretta tv

by Davide Triolo

24 ore di Le Mans - Foto LiveMedia/Thomas Fenetre/DPPI

La 24 Ore di Le Mans rappresenta uno degli eventi più iconici e attesi del mondo dello sport; l’edizione 2022 premette emozioni e spettacolo, per la gara di durata più rilevante al mondo e di sempre. L’appuntamento tipicamente francese andrà in scena sabato 11 giugno, a partire dalle ore 09.00 e terminerà, come da denominazione, esattamente 24 ore dopo: domenica 12 giugno alle ore 09.00. La novantesima edizione della 24 Ore di Le Mans, sul circuito di Sarthe, metterà a confronto ben sessantadue equipaggi in totale, con Alessandro Pier Guidi e James Calado a rappresentare la Ferrari nel Gt. L’evento in questione sarà seguito e trasmesso in diretta da Eurosport 1 (canale 210 di Sky), con live streaming su Sky Go, Dazn e Discovery+. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulla tradizionale 24 Ore di Le Mans.