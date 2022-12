Sky Sport presenta un nuovo capitolo di ‘Storie di Matteo Marani’: arriva ‘Mennea 1980, Pietrograd’

Sky Sport presenta una nuova produzione originale: alle ore 22:45 di venerdì 23 dicembre su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e on demand sarà disponibile un nuovo capitolo del programma d’inchiesta e approfondimento storico “Storie di Matteo Marani”, con una nuova puntata intitolata “Mennea 1980, Pietrograd”. “Storie di Matteo Marani” torna su Sky per raccontare l’impresa di un uomo. Impresa fatta di sudore, impegno, disciplina, sacrificio e anche una certa asprezza di carattere. Mennea non vinse per un dono divino, ma grazie alla tenacia umana, tutta e solo sua.

Curata da Matteo Marani, con il contributo di Andrea Parini e Fabio Fiorentino, che hanno messo la loro firma sulla regia, sul ritmo serrato e spettacolare delle immagini, la nuova puntata di “Storie” presenta alcune interviste di rilievo: Franco Carraro, all’epoca presidente del CONI, i campioni olimpici Fabrizio Oliva, Allan Wells e Filippo Tortu, il giornalista Paolo Garimberti, il direttore del TG La7 Enrico Mentana e la moglie di Pietro Mennea Manuela Oliveri Mennea.

“Storie” è stato presentato oggi su Sky Sport 24 in anteprima, con Matteo Marani e gli interventi di Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Manuela Oliveri, moglie di Pietro Mennea. La presentazione verrà riproposta stasera su Sky Sport 24 alle 21 e a mezzanotte e mezza, domani su Sky Sport Uno alle 15 e alle 18.

Ecco la programmazione completa:

