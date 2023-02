Atletica, World Indoor Tour 2023: cinque azzurri convocati per la tappa di Birmingham

Il World Indoor Tour di atletica leggera, nella sua versione Gold, è giunto all’ultima tappa che andrà in scena a Birmingham a meno di una settimana dall’inizio degli Europei di Istanbul. Sono cinque gli atleti azzurri convocati per questo appuntamento: si tratta della primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, del recordman dei 1500 indoor Ossama Meslek, dell’ottocentista Elena Bellò (nei 1000), della sprinter Gloria Hooper e del saltatore in alto Marco Fassinotti. In particolar modo all’Utilita Bruni incontra molte delle principali rivali per le posizioni prestigiose di Istanbul: la slovena Tina Sutej è la migliore dell’anno con 4,82, la finlandese Wilma Murto ha la medaglia d’oro di Monaco al collo, la greca Katerina Stefanidi.

Per quanto riguarda Meslek, lo scorso anno su questa pista centrò il primato italiano dei 1500 con 3:37.29 e adesso cercherà di velocizzare lo stagionale di 3:41.09, nella gara che vede al via anche il bronzo olimpico di Tokyo Josh Kerr. Elena Bellò, invece, torna in pista per effettuare un test sui 1000 metri, opposta, tra le altre, alla britannica Laura Muir. Sprint nei 60 per Gloria Hooper, dopo il titolo italiano di domenica scorsa ad Ancona con 7.31, sfiderà la giamaicana campionessa del mondo dei 200 Shericka Jackson, il duo britannico formato da Dina Asher-Smith e Daryll Neita, la tedesca oro nei 100 a Monaco di Baviera Gina Luckenkemper. Marco Fassinotti impegnato nel salto in alto contro il bronzo mondiale indoor Hamish Kerr (Nuova Zelanda), quest’anno a 2,34, il tedesco Tobias Potye, il belga Thomas Carmoy.