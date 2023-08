Atletica, Mondiali: domani tre Azzurri impegnati nella maratona

Avrà inizio domani la maratona maschile, in programma per aprire l’ultima giornata dei Mondiali di atletica, in scena a Budapest. Partenza alle 7 di mattina: tre gli azzurri al via che dovranno completare i 42,195 chilometri lungo la capitale ungherese Eyob Faniel, Yohanes Chiappinelli e Daniele Meucci.

“Sicuramente cercherò di seguire il gruppo di testa e di tenere il più possibile. Con la maratona femminile di oggi abbiamo capito che tipo di gara ci aspetta, ma domani sarà un altro giorno e studierò la situazione con il passare del tempo. Si deciderà tutto negli ultimi 10-12 chilometri, speriamo essere davanti per poi giocarcela. Dopo gli alti e bassi dell’anno scorso, il 2023 è partito meglio e sono fiducioso. Ho trascorso gli ultimi mesi di preparazione in Eritrea e ho imparato tanto da chi si allena lì, però ho scoperto anche che non sono mostri, ma atleti come noi. Voglio pensare a correre, più che a quale potrebbe essere il piazzamento, ma soprattutto a divertirmi”, precisa Faniel.

Per Chiappinelli è invece l’anno dell’esordio in maratona, con 2h09:46 di febbraio a Siviglia: “È stato un buon debutto, questa è la mia seconda maratona della carriera e non vedo l’ora di gareggiare. Sono pronto, mi sono allenato bene. In questo tipo di gare non si cerca il tempo, ma la posizione. Se devo pensare a un obiettivo, mi piacerebbe arrivare nei primi dieci. Proverò a stare nella mischia, in gruppo, e fino al trentesimo chilometro non mi vedrete fare azioni. Poi nel finale spero di averne per spingere al massimo, cercherò di recuperare se ci sarà bisogno. Ho visto la maratona femminile e il percorso mi piace. Non credo di soffrire il caldo perché mi sono allenato in condizioni simili in Italia e penso di potermi adattare. Cercherò di usare la testa: se qualcuno parte, andrò con il mio passo, senza fretta di tornare sotto”.