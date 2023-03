Atletica, Europei indoor Istanbul 2023: Weir primo nelle qualificazioni del peso, eliminata Vallortigara nell’alto

A Istanbul hanno preso il via gli Europei indoor di atletica leggera, con il primo pomeriggio di gare dedicate alle qualificazioni. La notizia più clamorosa e – purtroppo – negativa per i nostri colori è l’eliminazione di Elena Vallortigara nel salto in alto. L’azzurra, bronzo la scorsa estate ai mondiali outdoor di Eugene, è riuscita a saltare solo 1.82 al secondo tentativo, commettendo poi i tre errori fatali a 1.87. “E’ un risultato penoso che ero sicura di non dover commentare ma ho avuto grosse difficoltà in pedana con la rincorsa che non sono riuscita a sistemare: uscire con 1,82 non è dignitoso”, ha affermato l’azzurra nella mixed zone dell’Atakoy Arena della citta’ turca.

Buone notizie dal getto del peso, dove riescono a centrare la qualificazione alla finale Zane Weir con il primo punteggio assoluto (21.46) e Leonardo Fabbri con il terzo (21.17) fatto all’ultimo tentativo dopo due lanci nulli. Eliminato invece Nick Ponzio, che è decimo con 19.83. Nel triplo maschile Tobia Bocchi accede alla finale con un salto da 16.47 che gli vale il terzo punteggio assoluto, mentre Simone Biasutti è il primo degli eliminati con 16.20.

Negli 800 maschili superano le batterie e conquistano le semifinali Catalin Tecuceanu (1:47.24) e Simone Barontini (1:47.94). Nella prova femminile sulla stessa distanza viene ripescata Eloisa Coiro, mentre non c’è stato nulla da fare per Elena Bellò. Nei 3000 femminili bene Ludovica Cavalli (8:54.40), che è giunta quarta nella prima e più veloce delle due semifinali, conquistando così l’accesso all’atto conclusivo. Qualificazione ottenuta anche da Nadia Battocletti (8:59.65), mentre è rimasta fuori Nicole Majori. Nei 1500 maschili avanzano Ossama Meslek e Pietro Arese, che vince la sua batteria. Non va, invece, in finale Pietro Riva.