Schwazer si sfoga: “Sono innocente, ma non ho più la forza di lottare”

Alex Schwazer è risultato positivo all’EPO in Germania: ha parlato in conferenza stampa dicendosi innocente, ma anche piuttosto rassegnato

Diversi anni dopo, il copione si ripete, ma stavolta potrebbe esserci la parola fine sulla carriera agonistica. Alex Schwazer alza bandiera bianca. A quarantuno anni, dopo aver dominato ad aprile in Germania e polverizzato il primato italiano di maratona, il marciatore altoatesino viene sospeso per una nuova positività all’EPO.

“Sono innocente”, tuona Schwazer in conferenza stampa, ma con una resa dal sapore amaro. Non ci sarà nessuna nuova crociata, solo la richiesta di ricontrollare le provette, tra cui una messa in archivio dall’atleta e dallo staff.

“Non ho più la forza di lottare”, ammette il campione olimpico di Pechino. Troppo alto il prezzo del calvario seguito a Rio. Anni di squalifica, processi penali, battaglie legali estenuanti che gli hanno tolto la linfa vitale.

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Oggi il podista passa in secondo piano per lasciare spazio alla persona, alla famiglia, alla serenità. “Non voglio rovinare ciò che ho costruito. Lo sport è bello ma non ho più fiducia nel sistema“.

La difesa di Schwazer e le controanalisi come unica speranza

La sola speranza residua è affidata a una terza provetta di urine rimasta in custodia proprio al suo ex allenatore.

Se analizzata, forse chiarirà la provenienza di quella sostanza spuntata dal nulla. Ma per Schwazer ormai è solo un dettaglio marginale. Il sistema lo ha stritolato di nuovo, e lui ha semplicemente deciso di non farsi più male.

Una resa bruciante, che chiude la parabola di un talento immenso, dannato per sempre da una ombra che non ha più la voglia di scacciare. “Posso solo dire che non ho assunto Epo, non so come sia finita nella provetta. Non lo voglio nemmeno sapere, non come 10 anni fa quando i miei giorni giravano intorno a queste domande”, ha concluso. E lo sport italiano rischia di perdere un grande protagonista.