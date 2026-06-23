Furlani verso gli Europei: come procede il recupero dall’infortunio

Mattia Furlani sta recuperando dall’infortunio subito lo scorso maggio: a che punto siamo e cosa filtra per i prossimi Europei

Mattia Furlani è pronto a tornare in pedana. È passato esattamente un mese dal brutto infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la Diamond League di Xiamen. Il 23 maggio, dopo un eccellente salto da 8,28 metri, il campione del mondo del salto in lungo aveva accusato un problema al bicipite femorale destro.

Durante la fase di volo del quarto tentativo, è uscito dallo stadio in barella, visibilmente sofferente. Per fortuna, gli accertamenti medici successivi avevano escluso danni gravissimi, confermando una lesione di primo grado. Ma comunque una bella seccatura nel bel mezzo della stagione.

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Il giovane fuoriclasse laziale ha osservato un periodo di riposo, rinunciando anche all’attesissimo Golden Gala di Roma, ma ora la ripresa procede a gonfie vele. Il ventunenne azzurro ha recentemente condiviso un video sui social che lo ritrae mentre esegue un salto in allenamento, dimostrando che la condizione sta migliorando e che il ritorno in gara è ormai vicino.

Furlani è sempre più vicino al rientro: il video del salto in allenamento

L’obiettivo principale di Furlani è arrivare in perfetta forma per gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

L’atleta italiano sarà naturalmente uno dei grandi favoriti per la conquista dell’oro, ma dovrà vedersela con avversari di assoluto livello.

Tra i principali rivali figurano il campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che lo aveva battuto per un solo centimetro agli Europei Indoor dello scorso anno, e il portoghese Gerson Baldè, attuale campione del mondo indoor. La strada verso il titolo continentale si preannuncia ricca di insidie.