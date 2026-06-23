Marcell Jacobs torna in pista a Parigi: nuova sfida stellare con Lyles nella Diamond League

Domenica 28 giugno la capitale francese ospita un nuovo appuntamento del circuito internazionale. Il campione olimpico azzurro è inserito nell’elenco provvisorio degli iscritti e potrebbe ritrovare Noah Lyles dopo il confronto del Golden Gala.

Jacobs verso il ritorno in Diamond League a Parigi

L’atletica internazionale torna protagonista a Parigi. Domenica 28 giugno l’impianto della capitale francese ospiterà una nuova tappa della Diamond League, con grande attenzione rivolta ai 100 metri e al possibile ritorno in pista di Marcell Jacobs.

Il velocista di Desenzano è attualmente inserito nell’elenco provvisorio degli iscritti e potrebbe tornare sui blocchi a più di tre settimane dall’ultima gara ufficiale, disputata il 4 giugno al Golden Gala di Roma. In quell’occasione l’azzurro aveva corso in 9.99, tornando sotto i dieci secondi dopo quasi due anni.

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Il ritorno nello stadio delle Olimpiadi di Parigi

Per Jacobs l’appuntamento avrebbe anche un forte valore simbolico. Il campione olimpico di Tokyo 2020 tornerebbe infatti nello stesso impianto che, durante le Olimpiadi di Parigi 2024, lo vide chiudere al quinto posto mondiale con il tempo di 9.85.

Il lavoro ritrovato con il suo storico tecnico Paolo Camossi ha dato nuovi segnali di crescita al velocista lombardo, già apparso in progresso tra Savona e il Golden Gala.

L’obiettivo, in questa fase della stagione, è continuare a perfezionare condizione fisica e meccanismi tecnici in vista dei prossimi Campionati Europei, dove Jacobs andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo.

Possibile nuovo duello con Noah Lyles

La conferma definitiva sulla presenza dell’azzurro arriverà nelle prossime ore, ma il possibile confronto diretto con Noah Lyles è già uno dei temi più attesi della tappa parigina.

Jacobs potrebbe infatti ritrovare la stella statunitense dopo la sfida andata in scena poche settimane fa allo Stadio Olimpico di Roma. Al Golden Gala, Lyles si era imposto con un 9.88 di grande spessore, confermando il proprio ruolo di riferimento mondiale della specialità.

A Parigi il campione olimpico in carica cercherà un’altra vittoria pesante per ribadire la propria leadership sui 100 metri.

Cast di alto livello sui 100 metri

La gara regina si annuncia di altissimo livello. Oltre a Jacobs e Lyles, l’elenco dei possibili partenti comprende diversi sprinter di primo piano.

Jordan Anthony arriva con un record stagionale di 9.91 e il titolo iridato indoor sui 60 metri. Ferdinand Omanyala ed Emmanuel Eseme condividono lo stesso miglior tempo dell’anno, 9.94.

Tra i nomi più attesi anche Akani Simbine, già capace di correre in 9.98 in questa stagione, e Trayvon Bromell, che completa un terzetto statunitense di grande qualità.

Occhi puntati anche sul britannico Jeremiah Azu, autore quest’anno di 10.03 e osservato speciale in chiave europea, in vista della rassegna continentale in programma a Birmingham.

Parigi come test verso gli Europei

La tappa di Parigi potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per Jacobs, sia per misurare il proprio stato di forma contro alcuni dei migliori sprinter al mondo, sia per proseguire il percorso di avvicinamento agli Europei.

Il ritorno sotto i dieci secondi a Roma ha restituito fiducia all’azzurro. Ora l’eventuale gara in Diamond League dirà qualcosa in più sulle sue condizioni e sulle ambizioni in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.