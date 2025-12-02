Annunciati i primi big della 51ª edizione: Battocletti punta al terzo successo consecutivo, Crippa sfida il primatista mondiale Kejelcha.

La BOclassic Alto Adige entra nel vivo. A meno di un mese dalla classica di San Silvestro, gli organizzatori hanno confermato i primi nomi di spicco attesi a Bolzano per l’edizione numero 51, ultimo appuntamento del calendario 2025.

Battocletti a caccia del tris

Tra le protagoniste ci sarà Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), reduce da un’annata straordinaria arricchita dall’argento mondiale nei 10.000 metri e dal bronzo nei 5000 conquistati ai Mondiali di Tokyo. Dopo le vittorie del 2023 e del 2024, l’azzurra torna in Alto Adige con l’obiettivo dichiarato di centrare il terzo successo di fila sulle strade del centro di Bolzano.

Crippa contro Kejelcha, sfida ad alta quota

In campo maschile torna Yeman Crippa (Fiamme Oro), campione europeo dei 10.000 e della mezza maratona, che parteciperà alla BOclassic per la decima volta. Reduce da tre secondi posti consecutivi, Crippa si presenterà ai nastri di partenza pochi giorni dopo la maratona di Valencia del 7 dicembre, a cui prenderà parte prima di recuperare per Bolzano: “Qui c’è sempre un grande calore. Darò tutto quello che ho”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Ad attenderlo ci sarà un avversario d’eccezione: l’etiope Yomif Kejelcha, primatista mondiale di mezza maratona (57:30) e argento mondiale dei 10.000 a Tokyo. A confermarlo è stato il responsabile degli atleti Gianni Demadonna, affiancato durante la presentazione dal sindaco e dai rappresentanti istituzionali.

Un evento che coinvolge l’intera città

La macchina organizzativa, guidata da Christiane Warasin e da Andreas Widmann del Läufer Club Bozen Raiffeisen, è in piena attività per un’edizione che si conferma come una delle feste sportive più attese dell’anno. Le gare Elite rappresenteranno il momento clou:

ore 12.50 la partenza della prova maschile (10 km)

ore 13.30 via alla prova femminile (5 km)

Warasin ha illustrato le caratteristiche del tracciato: partenza e arrivo rimarranno sul lato sud di piazza Walther, mentre l’ultimo tratto presenterà una piccola variazione. La classica curva presso la fontana delle rane è stata modificata e il finale attraverserà il nuovo parco sorto al posto di viale Stazione, prima del rientro verso la piazza.

Una novità che il sindaco Claudio Corrarati ha commentato come “l’inizio di una nuova era per la BOclassic”, sottolineando l’impatto scenografico del nuovo tratto di percorso. Alla presentazione erano presenti anche il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, l’assessore regionale Angelo Gennaccaro, il vicesindaco Stephan Konder e l’assessora allo sport Patrizia Brillo.