Atletica, Seville vola in 9.82: Jackson e Richardson brillano nello sprint

Weekend ricchissimo tra campionati nazionali e meeting internazionali: a Kingston il giamaicano firma il miglior tempo mondiale dell’anno sui 100 metri, mentre negli Stati Uniti emergono nuovi talenti Under 20 e Under 18.

Seville firma il miglior crono dell’anno sui 100

Oblique Seville accende i campionati giamaicani di Kingston con un 9.82 nei 100 metri, corso con vento regolare a +0.6. L’iridato della distanza firma così il miglior crono mondiale dell’anno e si prende la scena nell’ultima giornata della rassegna nazionale.

Alle sue spalle spicca il 19enne Gary Card, già primatista nazionale Under 18 con 10.07, capace di scendere a 9.93 e di stabilire il record nazionale Under 20, oltre alla terza prestazione all-time di categoria.

Nel femminile torna a pieno regime Shericka Jackson, vincitrice della finale dei 100 in 10.81 con vento a -0.3. Alle sue spalle Tina Clayton, argento olimpico a Tokyo, chiude in 10.85, a quattro centesimi dalla vincitrice.

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Watson torna davanti nei 400, Gayle vola nel lungo

L’ultima giornata dei campionati giamaicani ha visto anche il ritorno al successo di Antonio Watson, campione del mondo dei 400 metri a Budapest, nuovamente in vetta con 44.73.

Negli ostacoli alti arrivano il personale di Demisha Roswell in 12.40 e il 13.13 di Demario Prince, che manca il primato personale per un solo centesimo. Si è rivisto anche Hansle Parchment, campione olimpico di Tokyo, sesto in finale al debutto stagionale con 13.58.

Nel salto in lungo si segnala l’8,37 con vento regolare a +1.6 di Tajay Gayle, iridato a Doha 2019.

Assenti per infortunio alcuni degli sprinter più attesi, in particolare Kishane Thompson e Bryan Levell. Elaine Thompson-Herah ha corso la batteria dei 100 in 11.18, rinunciando poi alla finale.

Richardson torna veloce in Florida

Segnale forte anche da Sha’Carri Richardson. L’iridata di Budapest è tornata su tempi di vertice allo Star Athletics Sprint di Winter Garden, in Florida, correndo i 100 in 10.77 con vento a +0.3.

Alle sue spalle una Shaunae Miller-Uibo sempre più convincente dopo la lunga pausa per maternità, seconda in 11.05.

Tra gli uomini scendono sotto i dieci secondi Courtney Lindsey, autore di 9.82, e Pjai Austin, 9.99. Nei 200 metri sotto i venti secondi Brandon Hicklin con 19.92 e Sam Blaskowski con 19.93, già in evidenza nelle scorse settimane con 9.89 sui 100. Vicino alla barriera anche Christian Coleman, che chiude in 20.03.

A Georgetown, in un’altra riunione statunitense, Cyréna Samba-Mayela torna a firmare un ottimo crono nei 100 ostacoli con 12.50 e vento a +1.5. Diverse gare sono state però fortemente condizionate dal vento, a partire dai 100 uomini corsi con +3.6, vinti da Lance Lang in 9.86 davanti a Marcellus Moore in 9.87.

Giovani velocissimi negli Stati Uniti

Il weekend americano ha confermato anche l’esplosione di diversi talenti giovanissimi.

Ai Nike Outdoor Nationals di Eugene, il 18enne britannico Jake Odey-Jordan ha sfiorato il muro dei dieci secondi nei 100 metri, correndo in 10.01 con vento a +1.3 e stabilendo il nuovo record europeo Under 20. Battuto lo statunitense Tate Taylor, secondo in 10.10, che il giorno prima aveva vinto i 200 in 19.94 davanti a Blake Hamilton, secondo in 20.02.

Nei 400 metri il classe 2007 Jayden Deleon si è migliorato fino a 44.52, precedendo Quincy Wilson, olimpionico di staffetta a 16 anni, secondo in 44.84.

Tra gli ostacoli, la 19enne Maddie Cooper ha vinto i 100 ostacoli ai Nationals Under 20 in 12.91. Dai New Balance Nationals high school di Philadelphia arriva invece il 13.04 di Jasmine Jackson, classe 2010, con vento regolare a +0.4.

Tra le teenager classe 2011, Melanie Doggett ha conquistato il titolo Under 20 dei 200 in 22.48, mentre Camryn Dailey ha vinto nella sua categoria in 22.77 con vento a +2.1, dopo aver già corso 22.73 con oltre un metro di vento contrario.

Canada, Kenya e Nigeria: i risultati oltre oceano

In Canada protagonisti i martellisti Camryn Rogers ed Ethan Katzberg, entrambi ai vertici della scena internazionale. Rogers ha lanciato a 76,17, mentre Katzberg ha raggiunto 81,13.

Audrey Leduc ha conquistato il titolo nazionale sia nei 100, con 10.94 ventoso, sia nei 200 con 22.38 regolare. Nei 100 maschili successo di Andre De Grasse in 10.09. Nel peso, Sarah Mitton ha vinto un altro titolo nazionale con 19,48.

Nei Trials keniani per i Giochi del Commonwealth, Ferdinand Omanyala si impone controvento nei 100 in 10.00. Nei 1500 metri sfida tra i due Cheruiyot, con Timothy vincitore in 3:32.28 davanti a Reynold, secondo in 3:32.35.

Negli 800 successo di Wycliffe Kimyamal in 1:44.58, per quattro centesimi su Kevin Loti. Tra le donne, l’iridata Odira vince gli 800 in 2:00.44.

I Trials nigeriani sono stati invece rinviati di un giorno, da ieri a dopodomani, a causa del maltempo che ha impedito a diversi atleti di stanza negli Stati Uniti di raggiungere Lagos.

Campionati britannici, Hunter-Bell da 1:55.93

Ai campionati britannici di Birmingham il risultato principale è l’1:55.93 di Georgia Hunter-Bell negli 800 metri, corsi praticamente in solitaria.

Keely Hodgkinson non ha disputato la finale dei 400 donne per condizioni fisiche non perfette. Il titolo è andato ad Amber Anning in 50.16.

Nei 100 uomini successo di Romell Glave in 9.98, davanti a Zharnel Hughes, 10.01, Jeremiah Azu, 10.04, e Hinchliffe, 10.03. Hughes si è poi riscattato nei 200 con 20.04, nuovo record europeo stagionale.

Nel settore femminile, Amy Hunt vince i 100 in 11.01, mentre nei 200 viene battuta da Success Eduan, prima in 22.43.

Tra gli altri risultati spiccano il 44.45 di Matt Hudson-Smith nei 400, davanti alla rivelazione Ben Jefferies, 44.66, e al co-favorito Charlie Dobson, 44.69; l’8,15 di Stephen Mackenzie nel lungo; e la vittoria di Jake Wightman su Ben Pattison negli 800, 1:45.40 contro 1:45.49.

Giochi Balcanici, Tentoglou protagonista a Volos

Ai Giochi Balcanici di Volos, il grande protagonista è Miltiadis Tentoglou, vincitore nel lungo con 8,36 e vento a -0.3.

A sorpresa, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov chiude terzo con 8,04, preceduto dal serbo Under 20 Luka Boskovic, secondo con 8,19.

Ottimo anche il 48.33 del turco Nezir nei 400 ostacoli, mentre il lungo femminile va alla romena Verman con 6,78.

Alla Track Night di Vienna arriva il record europeo Under 20 dello spagnolo Bakr El Asri, vincitore dei 3000 siepi in 8:24.40. A Varsavia, invece, Anita Wlodarczyk torna a lanciare lontano: per la quasi 41enne polacca arriva un 72,99 nel martello.

Copenaghen, Fantini seconda nel martello

La nuova settimana si apre con il meeting Bronze del Continental Tour a Copenaghen, dove Sara Fantini chiude seconda nel martello con 72,64.

Per la campionessa europea, tesserata per i Carabinieri, si tratta di quasi un metro in più rispetto al 71,75 ottenuto un paio di settimane fa a Lahti, in una stagione che l’ha già vista tornare a 74,01 a inizio giugno a Turku.

La vittoria va all’islandese Gudrun Hallgrimsdottir con 73,12.

Nella capitale danese arriva anche il secondo posto di Filippo Randazzo nei 100 metri. L’atleta delle Fiamme Gialle corre in 10.44 con vento a -0.1, dopo il 10.45 con vento nullo ottenuto in batteria.

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Atletica mondiale, Seville 9.82 nei 100: Jackson e Richardson tornano protagoniste

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Weekend ricco per l’atletica mondiale: Oblique Seville corre 9.82 nei 100, Shericka Jackson e Sha’Carri Richardson brillano nello sprint, giovani record negli USA.