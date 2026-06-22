Alex Schwazer, nuove accuse di doping dalla Germania: sospeso in via cautelare

La NADA Germania ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di Eritropoietina nei campioni di urina e sangue. Alle 16 è prevista una conferenza stampa a Bolzano.

Nuovo caso doping per Alex Schwazer

Nuove accuse di doping nei confronti di Alex Schwazer. A comunicarle è l’Agenzia nazionale antidoping tedesca, NADA Germania, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, sospeso in via cautelare.

Secondo quanto riferito dall’agenzia tedesca, durante i campionati tedeschi di marcia su strada sarebbero state rilevate tracce di Eritropoietina “sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue”.

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Denuncia alla procura competente

Nel comunicato con cui ha informato della positività, NADA Germania ha aggiunto di aver presentato una denuncia alla procura competente sulla base della legge antidoping.

Schwazer terrà una conferenza stampa alle ore 16 a Bolzano, dove è attesa la sua posizione sulla vicenda.

Il ritorno e il record italiano nella maratona di marcia

A fine aprile l’ex campione altoatesino aveva stabilito il record italiano della maratona di marcia in una gara valida per i campionati tedeschi, disputata sulle strade di Kelsterbach, non lontano dall’aeroporto di Francoforte.

Schwazer, oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino 2008, aveva chiuso la prova in 3h01’55”, firmando il primato nazionale sui 42 chilometri e 195 metri.

Le precedenti squalifiche

La carriera del marciatore altoatesino era già stata segnata da precedenti squalifiche per doping: 3 anni e 9 mesi dal 2012 e 8 anni dal 2016.

Il risultato ottenuto in Germania aveva riaperto per Schwazer la possibilità di sperare in una convocazione con l’Italia per l’Europeo di marcia in programma ad agosto a Birmingham, convocazione che però non è arrivata.

Attesa per la conferenza stampa

La nuova procedura aperta in Germania riporta dunque Schwazer al centro di una vicenda antidoping. Dopo la sospensione cautelare e la denuncia presentata da NADA Germania, l’attenzione si sposta ora sulla conferenza stampa di Bolzano, nella quale il marciatore è atteso per fornire la propria versione.

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Alex Schwazer, nuove accuse di doping: sospensione cautelare dalla NADA Germania

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Alex Schwazer, nuove accuse di doping dalla NADA Germania: rilevate tracce di Eritropoietina in campioni di urina e sangue. Conferenza stampa a Bolzano.