Coppa Italia Speed, Mezzolombardo accende la velocità: Zurloni, Colli e i migliori sprinter in parete

La velocità italiana fa tappa a Mezzolombardo. Sabato 27 giugno lo Speed Climbing Stadium del Parco Dalla Brida ospiterà la terza tappa di Coppa Italia Speed Senior e U17, per una giornata all’insegna di adrenalina, esplosività e sfide sul filo dei centesimi. Saranno 58 gli atleti in gara, divisi tra Senior, U21, U19 e U17, con tanti nomi di primo piano del movimento azzurro pronti a testarsi prima dei prossimi appuntamenti internazionali.

Senior: Burloni guida i big, sfida aperta anche al femminile

Tra gli uomini spicca il nome di Matteo Burloni, campione italiano ed ex campione del mondo, atteso insieme ad altri azzurri come Luca Robbiati, bronzo tricolore e leader della classifica di Coppa, Alessandro Boulos, vincitore a Casalecchio, Gian Luca Zodda, Francesco Poniznibio e Marco Rontini. A provare a inserirsi nella lotta ci saranno anche velocisti in crescita come Alessandro Giorgianni, Samuele Graziani, Daniele Balestrazzi e Francesco Ferranti.

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Grande attesa pure per la gara femminile, con Beatrice Colli, primatista italiana, Giulia Randi, vincitrice della Coppa Italia 2025 e attuale leader 2026, Agnese Fiorio, campionessa italiana ed europea U21, oltre a Sara Strocchi, Eva Mengoli ed Emma Campa.

U17, promesse in rampa di lancio e programma serale

Molto interessante anche la sfida U17, con diversi giovani già protagonisti a livello nazionale e internazionale. Tra i ragazzi occhi su Jacopo Titi, campione italiano e reader del ranking, Elio Cottini Pellizzoli, Giorgio Villa, Giacomo Buscaini e Samuele Erra, bronzo europeo a Zakopane. Al femminile riflettori su Elisa Lusetti, campionessa italiana, Rebecca Belardinelli, Carolina Mariani, Aurora Marie Arezzo e Carolina Giusto.

Il programma scatta alle 18.30 con le qualifiche, prima maschili e poi femminili. Alle 19.45 spazio alle finali U17, mentre alle 20.30 toccherà alle finali Senior.