Coppa Italia Speed a Mezzolombardo: terza tappa in diretta su Climbing TV

Sabato 27 giugno la parete del Gruppo Rocciatori Piaz ospita la terza tappa della Coppa Italia Speed 2026 assoluta e U17. Semifinali e finali saranno trasmesse su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Coppa Italia Speed, terza tappa a Mezzolombardo

La Coppa Italia Speed 2026 fa tappa in Trentino. Sabato 27 giugno, presso la parete speed gestita dal Gruppo Rocciatori Piaz di Mezzolombardo, in provincia di Trento, si svolgerà la terza tappa del circuito nazionale assoluto e giovanile U17.

L’appuntamento rappresenta un nuovo passaggio importante della stagione per gli specialisti della velocità, chiamati a confrontarsi su una delle prove del calendario nazionale FASI.

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Diretta su Climbing TV, canale Sportface TV

La manifestazione sarà visibile anche in diretta streaming su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La copertura riguarderà le fasi decisive della competizione, con spazio alle semifinali e alle finali. L’accesso al pubblico sarà gratuito per tutte le fasi di gara, comprese qualifiche, semifinali e finali.

Il programma di sabato 27 giugno

Il programma della giornata prevede l’apertura con la conferma delle iscrizioni, seguita dal technical meeting e dalle prove libere.

Le qualifiche della Coppa Italia Speed, maschili e femminili, precederanno le finali della Coppa Italia U17 e della Coppa Italia assoluta. Le premiazioni si terranno al termine delle gare.

Programma provvisorio

Ore 15.30-16.30: conferma iscrizioni

Ore 17.00: technical meeting

Ore 17.30-18.30: prove libere, prima maschili poi femminili

Ore 18.30-19.30: qualifiche, prima maschili poi femminili

Ore 19.45: finali Coppa Italia U17, prima maschili poi femminili

Ore 20.30: finali Coppa Italia, prima maschili poi femminili

A seguire: premiazioni

Gli orari sono provvisori e dovranno essere confermati dopo la chiusura delle iscrizioni, in base al numero di atleti partecipanti.

Organizzazione e sede dell’evento

La società organizzatrice è il Gruppo Rocciatori Piaz. La gara si terrà presso la struttura di via Milano, Parco Dalla Brida, a Mezzolombardo.

Il direttore di gara sarà Mauro Dalla Brida, mentre il presidente di giuria sarà Valerio Ranzato. Giudici aggiunti Sabrina Marras e Antonio Salvaro, elaboratore dati Giancarlo Ballestracci, starter Giulia Euforbio.

Iscrizioni e informazioni utili

Le iscrizioni sono previste tramite gestionale FASI. La scadenza ordinaria era fissata alle ore 23.59 di domenica 21 giugno 2026, con possibilità di iscrizioni tardive entro le ore 20.00 di mercoledì 24 giugno, con costo supplementare.

La quota di iscrizione è di 25 euro ad atleta, con pagamento addebitato alla società tramite gestionale FASI. Non saranno accettati pagamenti sul posto il giorno della competizione.