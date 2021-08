Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 23 agosto

by Alessandro Amoruso

L’Italia resta in zona bianca nella sua totalità, ma la sensazione è che l’idillio non durerà a lungo. Perlomeno, non per tutte le regioni: il monitoraggio settimanale come sempre al venerdì ha stilato i parametri per ciascuna regione o provincia autonoma, facendo emergere tre regioni a rischio. La Sicilia rimarrà bianca nonostante abbia superato le soglie previsto per il passaggio a zona gialla: un passaggio che sembra vicino, a meno che si registri un calo delle terapie intensive. Situazione leggermente migliore in Calabria, dove è stata sforata la soglia per i letti nei reparti Covid ordinari ma non quella nelle terapie intensive. Infine in Sardegna i due parametri restano da zona bianca, anche se non distanti dalla soglia della zona gialla. Ecco allora la nuova colorazione da lunedì 23 agosto.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 23 AGOSTO

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta.

GIALLA: –

ARANCIONE: –

ROSSA: –