Sanremo Giovani stasera in tv: canale, orario e come vederlo in streaming

Sanremo Giovani sarà visibile stasera in tv: ecco le informazioni su canale, orario e come vederlo in streaming. Si tratta dell’attesissima trasmissione in cui saranno svelati i nomi degli ultimi sei partecipanti al Festival, scelti da una rosa di dodici nuove proposte che si esibiranno a partire dalle ore 21.25 di venerdì 16 dicembre su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Ai 22 big in gara, che peraltro saranno presenti rivelando i titoli dei loro brani, si aggiungono dunque altri sei partecipanti: saremo pronti a scoprire di chi si tratta questa sera a Sanremo Giovani.

FINALISTI IN GARA, REGOLAMENTO E COME SI VOTA