Sanremo Giovani 2022: finalisti in gara, regolamento e come si vota

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo Giovani 2022, imperdibile perché stasera (appuntamento alle ore 21.25 su Rai Uno) andremo a conoscere i nomi e le canzoni degli ultimi sei partecipanti al Festival. Già, perché oltre ai 22 big già annunciati da Amadeus, si aggiungeranno sei nuove proposte scelte tra i dodici in gara in questa trasmissione di venerdì 16 dicembre: scopriamo allora il regolamento, come si vota e chi sono i cantanti finalisti in gara per provare a guadagnarsi un posto sull’Ariston a febbraio.

Come si vota per Sanremo Giovani?

Come già accaduto lo scorso anno, c’è una commissione musicale che valuterà per il 50% i brani e le esibizioni delle nuove proposte, mentre il direttore artistico voterà in modo autonomo e il suo voto peserà per il restante 50%. A quel punto scopriremo il vincitore di Sanremo Giovani e i cinque classificati pari merito al secondo posto: tutti loro andranno al Festival del 2023 insieme agli altri 22 big. Pertanto, il pubblico da casa non potrà in alcun modo votare per i partecipanti.

I dodici finalisti di Sanremo Giovani

Veniamo dunque ai nomi dei dodici “giovani” in gara: Colla Zio con “Asfalto”, Fiat 131 con “Pupille”, Gianmaria con “La città che odi”, Giuse The Lizia con “Sincera”, Maninni con “Mille porte”, Mida con “Malditè”, Noor con “Tua Amelie”, Olly con “L’anima balla”,Romeo & Drill con “Giorno di scuola”, Sethu con “Sottoterra”, Shari con “Sotto voce”, Will con “Le cose più importanti”.

COME VEDERLA IN TV