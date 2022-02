Sanremo 2022, prima puntata stasera: scaletta, ospiti, ordine di esibizione cantanti e a che ora finisce

Logo Festival di Sanremo 2022

Il 72° Festival di Sanremo prende il via stasera, martedì 1 febbraio, alle 20.30 su Rai1. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Amadeus. La co-conduttrice sarà l’attrice Ornella Muti. Ecco la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita dei primi 12 artisti, le canzoni e gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. La chiusura della diretta è prevista, stando a quanto comunicato, per l’1.35 di notte.

Sanremo2022: la scaletta, apre la kermesse Achille Lauro

Achille Lauro feat. Harlem Gosper Choir, Domenica

Yuman, Ora e qui

Noemi, Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi, Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista, Ciao ciao

Michele Bravi, Inverno dei fiori

Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

Mahmood & Blanco, Brividi

Ana Mena, Duecentomila ore

Rkomi, Insuperabile

Dargen D’Amico, Dove si balla

Giusy Ferreri, Miele

LA SCALETTA DEFINITIVA

Scaletta definitiva della prima serata di #Sanremo2022.

20:50 Apertura – 01:10 Chiusura (sforo orientativo di circa 5 minuti)

I cantanti iniziano a cantare alle 20:54. (da Davide Maggio) pic.twitter.com/aCyEpZGjpa — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 1, 2022

Sanremo 2022, chi vota la prima serata

In base al nuovo regolamento, i 12 big in gara durante la prima serata del Festival della Canzone italiana saranno votati solo dalla giuria dei giornalisti, divisi in tre sottocategorie: carta stampata e tv, radio e web. Ognuna avrà il 33% del peso percentuale totale. La classifica provvisoria sarà comunicata da Amadeus a fine serata, intorno all’1.35.

Sanremo 2022: gli ospiti della prima serata

Sul palcoscenico Amadeus potrà contare sulle incursioni di Fiorello e sulla co-conduttrice Ornella Muti. In conferenza stampa, il conduttore ha spiegato perché ha fortemente voluto l’attrice italiana: “E’ una donna viscerale, che ha una bellissima testa dietro la bellezza. Apriremo con lei per omaggiare questo settore tra i più penalizzati, nella tv, dalla pandemia”. Oltre a Muti, ci saranno i Maneskin, la band romana che ha vinto l’edizione 2021 del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Trampolino di lancio per l’Eurovision Song Contest 2021 e un trionfale tour mondiale. Si ballerà con i Meduza e poi Raoul Bova, Nino Frassica, Claudio Gioè e il campione di tennis Matteo Berrettini.

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

I CANTANTI IN GARA E LE LORO CANZONI

IL MONTEPREMI

Sanremo2022, i collegamenti con Orietta Berti e Rovazzi

Dalla nave da crociera Costa Toscana, Orietta Berti e Rovazzi accoglieranno Colapesce Di Martino, classificatisi terzi al Festival di Sanreo2021. Domani, mercoledì 2 febbraio, Ermal Meta. E a seguire Coma cose, Pinguini Tattici Nucleari e un vip a sorpresa.

Sanremo2022, i bookmaker scommettono ascolti e look

Secondo il bookmaker inglese Stanleybet lo share dei dati di ascolto della prima serata del Festival sarà superiore al 49,5%. La quota dell’over 49,5% è 1.75 mentre l’under 49,5% si gioca a 1.92. Oggetto di scommessa anche l’outfit di Amadeus: l’amato papillon è bancato a 1.10, la cravatta a 5.50, mentre una scelta diversa schizza a 12.0.