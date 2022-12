MasterChef 12 stasera in tv: data, orario, diretta tv e streaming terza puntata

Torna il cooking show più amato nel nostro Paese, MasterChef Italia. I venti aspiranti chef che compongono la Masterclass sono pronti ad affrontare le prime prove di questa stagione, giudicati dal trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. All’ingresso in cucina troveranno una Golden Mystery Box, in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 29 dicembre, alle ore 21.15; la terza puntata verrà trasmessa in diretta tv su Sky Uno, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW.