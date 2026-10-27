Volley femminile, Mondiali 2027: il cammino dell’Italia fino alla finale

L’Italia parte come una delle favorite assolute ai prossimi Mondiali 2027: il cammino delle azzurre che potrebbe portare direttamente alla finale

L’Italia ha scoperto il possibile cammino ai Mondiali 2027 di volley femminile, in programma tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre. Le azzurre si presenteranno in Nord America con un doppio obiettivo: difendere il titolo e conquistare 1 dei 3 pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le ragazze del CT Julio Velasco, prime nel ranking FIVB, sono state inserite d’ufficio nella Pool A e accoppiate con il Belgio, 16esima forza della graduatoria.

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Il sorteggio ha completato il girone con Colombia e Porto Rico. Salvo sorprese, la lotta per il primo posto sarà un testa a testa con le Yellow Tigers di Britt Herbots, avversarie insidiose ma alla portata delle campionesse Olimpiche di Parigi 2024.

Il possibile cammino a eliminazione diretta ai Mondiali

Agli ottavi, l’incrocio è con il gruppo H: Cina, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera. Un successo porterebbe a sfidare le scandinave di Isabelle Haak o le olandesi, mentre un secondo posto potrebbe significare affrontare le temibili asiatiche.

Nei quarti, il tabellone prevede un incrocio con le vincenti della Pool D (USA, Thailandia, Messico, Grecia) o E (Polonia, Germania, Slovenia, Cuba).

Superato questo scoglio, la semifinale potrebbe riservare sfide contro Cina, USA, Polonia o Germania. L’atto conclusivo aprirebbe le porte a un eventuale scontro con le corazzate della parte bassa, come Brasile, Turchia, Russia, Giappone, Serbia o Canada. Un percorso impegnativo, ma alla portata di un’Italia che punta all’oro.