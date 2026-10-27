WTA Tokyo, Paolini subito fuori: Osaka vince in due set

La toscana, numero 35 del ranking, cede 6-3 7-6(4) alla giapponese, testa di serie numero 7 del Toray Pan Pacific Open. Match chiuso in un’ora e 38 minuti.

Jasmine Paolini esce al primo turno del WTA 500 di Tokyo. La tennista azzurra è stata eliminata da Naomi Osaka, padrona di casa e numero 19 del ranking mondiale, che si è imposta in due set.

Il match, disputato sul cemento dell’Ariake Coliseum, si è chiuso con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un’ora e 38 minuti di gioco.

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Osaka chiude in due set

Paolini, numero 35 WTA, ha ceduto il primo parziale 6-3, mentre nel secondo è riuscita a trascinare la sfida fino al tie-break.

Nel momento decisivo Osaka, testa di serie numero 7 del torneo, ha però trovato il guizzo necessario per imporsi 7-4 e chiudere l’incontro senza concedere il terzo set.

Termina così già all’esordio il cammino della toscana al Toray Pan Pacific Open, torneo WTA 500 in programma a Tokyo fino a domenica 1° novembre.