Taekwondo, verso Los Angeles 2028: oggi solo Dell’Aquila sarebbe qualificato con il ranking

A poco più di un mese dalla Finale del Grand Prix di Astana, la corsa olimpica entra nel vivo. Il campione azzurro guida i -58 kg dopo il successo di Roma. Simone Alessio è 17° nei +80 kg, mentre nessun altro italiano figura nella top 20.

La corsa del taekwondo italiano verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 comincia a prendere forma. A poco più di un mese dalla Finale del Grand Prix di Astana, evento di fascia G10, il quadro del ranking olimpico offre una prima indicazione importante: se la qualificazione si chiudesse oggi, l’Italia conquisterebbe un solo pass diretto.

A ottenerlo sarebbe Vito Dell’Aquila, attualmente al comando della classifica olimpica dei -58 kg dopo la vittoria nel Grand Prix di Roma.

Ranking olimpico, pass ai primi cinque di ogni categoria

Il ranking rappresenta la principale via d’accesso ai Giochi e assegnerà complessivamente 40 posti: uno ai primi cinque atleti di ciascuna delle otto categorie olimpiche, con un massimo di un rappresentante per nazione per categoria.

Rispetto ai cicli precedenti, la struttura della classifica è cambiata. Il percorso non si sviluppa più su quattro anni consecutivi, ma su due blocchi biennali.

Al termine del primo biennio i punti sono stati azzerati, ma quella fase è servita comunque a determinare accessi e teste di serie dei Grand Prix del secondo ciclo.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 6 gennaio 2028 e prenderà in considerazione le gare disputate fino alla Finale del Grand Prix di dicembre 2027.

Grand Slam Champions Series, altri otto posti

Un secondo canale di qualificazione sarà rappresentato dalle Grand Slam Champions Series, che assegneranno altri otto pass olimpici, uno per categoria.

Il posto andrà al vincitore della relativa graduatoria. Se l’atleta sarà già qualificato attraverso la top 5 del ranking olimpico, il pass verrà assegnato al secondo classificato.

Qualora anche quest’ultimo avesse già ottenuto la qualificazione, la quota sarà trasferita al primo atleta escluso dalla classifica olimpica.

I tornei continentali come ultima possibilità

L’ultima strada verso Los Angeles 2028 sarà quella dei tornei continentali, che distribuiranno 72 posti complessivi: 36 maschili e 36 femminili.

In Europa, Asia, Africa e America si qualificheranno i primi due atleti di ogni categoria, mentre in Oceania il pass sarà assegnato soltanto al vincitore.

Resta però una limitazione importante: non potranno partecipare ai tornei continentali le nazioni che avranno già qualificato almeno due uomini e due donne attraverso ranking olimpico o Grand Slam Champions Series.

Applicando la regola all’Italia, con due qualificati al maschile e uno o nessuno al femminile gli azzurri potrebbero prendere parte soltanto al preolimpico femminile, provando a conquistare al massimo altri due posti.

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Alessio 17° nei +80 kg

Alle spalle di Dell’Aquila, il nome italiano meglio piazzato è quello di Simone Alessio.

L’azzurro occupa il 17° posto nei +80 kg con i 36 punti conquistati al Grand Prix di Roma.

Nelle altre sei categorie olimpiche non figurano italiani tra i primi venti del ranking. La strada verso Los Angeles resta quindi ancora lunga, con i prossimi Grand Prix e gli appuntamenti internazionali destinati a diventare decisivi per allargare la presenza azzurra ai Giochi.