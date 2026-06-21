VNL femminile, l’Italia riparte subito: Giappone battuto 3-0 a Pasig City

Le azzurre di Julio Velasco reagiscono dopo lo stop con gli Stati Uniti e chiudono la Pool 5 con una vittoria pesante: 25-20, 25-23, 25-18 contro il Giappone.

Italia-Giappone 3-0, le azzurre tornano a correre in VNL

L’Italia rialza subito la testa nella Volleyball Nations League femminile. Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, le azzurre del CT Julio Velasco hanno battuto il Giappone 3-0 nell’ultimo impegno della Pool 5 della seconda week di VNL a Pasig City, nelle Filippine.

Il successo è arrivato con i parziali di 25-20, 25-23, 25-18 e rappresenta un passo importante nella corsa verso le Finals di Macao. La classifica generale vede ora l’Italia con 6 vittorie e 2 sconfitte, in attesa dell’ultima Pool della fase intercontinentale, in programma a Hong Kong dall’8 all’11 luglio.

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Antropova opposta, Italia più equilibrata

Contro il Giappone le azzurre hanno ritrovato ritmo, equilibrio e continuità, dimostrando che il ko con gli USA può essere considerato un passaggio fisiologico in un’estate ricca di cambiamenti e nuove sfide.

Da segnalare il ritorno di Antropova nel ruolo di opposta, una scelta non definitiva ma utile a dare maggiore stabilità al gioco italiano. Dopo l’impegno nelle Filippine, la squadra rientrerà in Italia per qualche giorno di pausa prima di tornare al lavoro in vista dell’ultima fase della VNL 2026.

La formazione scelta da Velasco

Per la sfida con il Giappone del CT turco Ferhat, Velasco ha scelto Cambi in regia con Antropova opposta, Nwakalor e Meli al centro, Nervini e Omoruyi schiacciatrici e Fersino libero.

Il Giappone ha risposto con Sakae in regia, Wada opposta, Ishikawa e Sato in banda, Yamada e Shimamura al centro e Fukudome libero.

Primo set: Italia concreta, Giappone piegato 25-20

La partita è stata equilibrata fin dalle prime battute, con il gioco al centro grande protagonista davanti ai circa 10mila spettatori della PhilSport Arena di Pasig City. L’Italia è apparsa subito diversa rispetto alla gara con gli Stati Uniti e, quando Omoruyi e Antropova hanno iniziato a salire di rendimento, le azzurre hanno trovato un break prezioso.

Grazie a una ricezione solida e a un primo set di grande efficienza offensiva, l’Italia si è portata sul 20-16. Il Giappone ha provato a riavvicinarsi con Ishikawa, ma Velasco ha fermato l’inerzia con un timeout. Dopo la sospensione, le azzurre hanno mantenuto il controllo fino al 25-20.

Secondo set: Antropova decisiva nel finale

L’Italia ha iniziato bene anche il secondo parziale, spinta da Antropova tra muro e attacco e da Nwakalor al servizio. Il Giappone è rimasto agganciato con Ishikawa e Sato, ma Nervini ha risposto con due attacchi efficaci per l’8-4.

Qualche sbavatura in ricezione ha rimesso le giapponesi a contatto sul 10-9, ma l’Italia ha ritrovato subito margine con Omoruyi e un’Antropova in grande impatto. Le azzurre sono salite fino al 17-12, poi hanno dovuto gestire la reazione del Giappone, capace di arrivare al 23-23.

Nel momento più delicato, però, l’Italia ha avuto la lucidità per chiudere il set. A decidere è stato un ace potente di Antropova, che ha consegnato alle azzurre il 25-23 e il 2-0 nel conto dei parziali.

Terzo set senza storia: l’Italia chiude 25-18

La rimonta mancata nel secondo set ha pesato sul Giappone, mentre l’Italia è partita forte anche nel terzo. Nervini, Nwakalor e ancora Nervini hanno lanciato subito le azzurre sul 3-0.

Il gioco al centro ha permesso all’Italia di soffocare le soluzioni offensive giapponesi, mentre Nervini ha continuato a pungere anche in banda. Con un nuovo ace di Nwakalor, le azzurre sono scappate sull’8-2, indirizzando definitivamente il parziale.

Da quel momento l’Italia non ha più concesso reali possibilità di rientro. Nervini si è distinta anche in difesa, limitando i tentativi offensivi di Ishikawa e compagne. Il 25-18 finale ha sigillato il 3-0 e una vittoria di grande peso.

Italia verso Hong Kong con fiducia

Il successo contro il Giappone permette all’Italia di chiudere la Pool 5 con una risposta convincente dopo lo stop con gli Stati Uniti. Le azzurre torneranno ora a casa per recuperare energie prima dell’ultima Pool della fase intercontinentale.

Dal prossimo appuntamento di Hong Kong, in programma dall’8 all’11 luglio, passerà la possibilità di archiviare definitivamente la qualificazione alle Finals di Macao.