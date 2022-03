Volley, Trento-Berlino in tv oggi: orario e diretta streaming andata quarti Champions League 2022

by Deborah Sartori

Alessandro Michieletto (Trento) in attacco, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Tutto pronto per Itas Trentino-Berlino Recycling Volleys, gara di andata dei quarti di finale della Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzetti proveranno a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in trasferta. La formazione tedesca però non starà a guardare e va a caccia di punti per avvicinarsi al passaggio del turno. L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 10 marzo alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2 (visibile in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.