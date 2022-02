Volley, tabellone quarti di finale Champions League maschile 2022: gli accoppiamenti

by Deborah Sartori

Kazyiski (Trento) contro il muro di Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Il tabellone dei quarti di finale della CEV Champions League maschile 2021/2022 di volley. L’Italia continua l’avventura nella massima competizione con tutte le tre squadre che hanno disputato i gironi. Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino sono pronte a tornare in campo per continuare la corsa verso il prestigioso trofeo. I quarti si svolgeranno con la formula delle gare di andata e ritorno, più l’eventuale Golden Set. Sono stati sorteggiati in Lussemburgo gli abbinamenti dei quarti di finale di 2022 di CEV Champions League. Nessun derby per le squadre italiane ancora in corsa: la Sir Sicoma Monini Perugia affronterà i russi dello Zenit San Pietroburgo, l’Itas Trentino troverà i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, mentre la Cucine Lube Civitanova affronterà i polacchi del Jastrzebski Wegiel. Chiude il programma il match tra la Dinamo Mosca e i polacchi del Groupa Azoty Kedzierzyn-Kozle.

Match d’andata in programma tra l’8 e il 10 marzo, ritorno la settimana successiva (programma ancora da definire). Accederanno alle semifinali, in programma fra fine marzo ed inizio aprile, le quattro squadre che vinceranno entrambe le partite; solo qualora le due formazioni abbiano entrambe vinto una partita a testa al tie break o nel caso in cui abbiano entrambe vinto una partita a testa al massimo in quattro set si disputerà al termine della seconda gara il Golden set a 15. La squadra che supererà il turno fra Trentino Itas e Berlin Recycling Volleys affronterà la vincente di San Pietroburgo-Perugia, mentre Civitanova è dalla parte opposta del tabellone. La finale in gara secca è prevista per il 21 maggio in una sede ancora da definire

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

TABELLONE QUARTI DI FINALE

PERUGIA – ZENIT SAN PIETROBURGO

TRENTINO – BERLINO

LUBE CIVITANOVA – JASTRZEBSKI WEGIEL

DINAMO MOSCA – KEDZIERZYN-KOZLE