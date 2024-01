Volley, Superlega 2023/2024: Padova batte Modena e si prende tre punti pesanti verso la salvezza

Vittoria pesante per la Pallavolo Padova, che nel posticipo della quinta giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 ha battuto la Valsa Group Modena con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23). Per gli uomini di coach Cuttini si tratta del quinto successo in questo campionato, tre punti che valgono molto nella lotta verso la salvezza. Si apre invece una vera e propria crisi per gli emiliani di coach Petrella, che perdono il treno delle altre in classifica e rimangono fermi all’ottavo posto. Mattatore assoluto del match Davide Gardini, trascinatore di Padova con 24 punti a referto. Molto bene anche il giovane Luca Porro con 16 punti, mentre a Modena non bastano i 21 punti dell’eterno Osmany Juantorena e i 15 di Vlad Davyskiba.

CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2024: IL TABELLONE COMPLETO

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Grande equilibrio in tutti i parziali del match, con il primo set che è stato sicuramente quello maggiormente caratterizzato dagli errori da una parte e dall’altra. Alla fine a spuntarla è stata Padova sul 25-22, grazie soprattutto agli attacchi di Gardini e a un attacco di Modena davvero sterile e falloso. Nel secondo set gli emiliani accusano il colpo e si trovano sotto 12-7, salvo poi riuscire a rientrare grazie a Juantorena e Sapozhkov. Ancora una volta però è Gardini a cambiare le carte in tavola, con l’attacco vincente cui segue l’ace del 24-23. Sulla palla set il muro di Plak conclude il capolavoro di Padova che si trova così in vantaggio 2-0. Nel terzo set la reazione di Modena arriva e consente agli ospiti di provare a rimanere in partita, ma nel quarto parziale Padova riesce con merito a chiudere i conti ancora grazie a Gardini e Porro.