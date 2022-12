La cronaca e il risultato di Sir Safety Susa Perugia-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-23), match valido per la decima giornata del girone d’andata della Superlega 2022/2023. I Block Devils non sbagliano e conquistano l’undicesima vittoria in altrettante partite di campionato, il modo migliore per approcciare l’imminente Mondiale per Club con Leon e compagni che partiranno domani alla volta del Brasile. Taranto lotta con orgoglio ma non basta, certo è che gli ospiti hanno messo in mostra un gioco che va ben oltre il terzultimo posto in classifica. Leon e Rychliki protagonisti assoluti con 19 e 18 punti rispettivamente, mentre per Taranto sono da registrare i 17 punti di Loeppky e i 15 di Stefani.

La cronaca – Fin dai primi punti Perugia cerca molto Rychliki, che con tre attacchi porta i suoi sul 6-4. Taranto cerca di rimanere a contatto grazie a Stefani e Antonov, ma Perugia trova anche i punti del solito Leon e firma il primo vero allungo sul 14-9. I padroni di casa concedono pochissimo, mentre gli ospiti invece sbagliano qualche attacco di troppo e nonostante un buon Ekstrand al servizio alla fine devono cedere con un 25-17 piuttosto netto. Il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio, con Perugia che trova grazie a Semeniuk il primo break per il 7-5. Bastano però due grandi giocate di Rychliki e un’imperfezione difensiva di Taranto per il 10-6. Leon e compagni continuano a sbagliare pochissimo e difendere bene, costringendo gli avversari a prendersi decisamente più rischi per cercare il punto. Perugia quindi gestisce senza problemi, sale fino al 19-12 e nonostante un tentativo di reazione di Taranto chiude sul 25-19 alla seconda set ball con l’errore di Antonov.

L’avvio del terzo set vede il primo momento di difficoltà per Perugia, con Taranto che sembra sciogliersi dalle tensioni e riesce a dare il meglio di sè. Gli ospiti si portano in pochi minuti sul 6-2 e mantengono il vantaggio fino al 12-8 sotto la spinta di Falaschi e Stefani. Il set sembra ormai chiuso sul 19-12, ma Perugia non molla e con Leon e Plotnytskyi arriva anche ad annullare la prima set ball sul 23-24. Il secondo servizio di Leon però è lungo e così Taranto chiude sul 23-25 forzando il quarto set. Perugia parte subito forte sul 4-1, Taranto riesce a rientrare ma i Block Devils allungano ancora sul 9-5. I padroni di casa però non riescono a chiudere la contesa e gli ospiti rimangono sempre a contatto fino alla fine. Sul 24-20 sembra fatta, ma Taranto annulla i primi tre match point e a Perugia serve l’attacco vincente di Russo per poter finalmente festeggiare la vittoria.