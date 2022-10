Volley, Superlega 2022/2023: Kazyiski e Michieletto aiutano Trento a sbancare Modena

L’Itas Trentino sbanca il PalaPanini e vince contro la Valsa Group Modena 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25), nella partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. In una sfida giocata con oltre un mese di anticipo rispetto agli altri match del calendario, Michieletto (22 punti) e Kaziyski (23) guidano la squadra alla seconda vittoria di fila e si portano a dieci punti in classifica. Modena nonostante i 19 punti a testa di Lagumdzija e Ngapeth invece resta ferma ad una sola vittoria su cinque partite giocate.

LA PARTITA – Sono gli ospiti a partire con il piede giusto, portandosi subito avanti di cinque lunghezze nei primi minuti di match. Modena rientra sul 6-6, ma nella fase centrale del set un formidabile Michieletto crea il gap decisivo. I padroni di casa provano timidamente a rientrare nelle fasi finali, ma Trento chiude 25-21 al primo set point.

La squadra di Giani però è in partita e lo dimostra nel secondo parziale, in cui resta sempre lì. La frazione si sviluppa sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti di fronte e nessuna delle due compagini in grado di mettere a segno una fuga. Nel momento decisivo però esce fuori la maggiore qualità degli ospiti, che guidati dal solito Michieletto e da Kazyiski trovano l’allungo e chiudono con nuovo 25-21.

Nella terza frazione è ancora Modena che inizialmente sembra avere una marcia in più, Trento da grande squadra resta in scia grazie ad un set straordinario sull’asse Sbertoli-Kazyiski. La squadra di casa però questa volta non si scioglie sul più bello e al terzo set point chiude 27-25, con Ngapeth che che mette a segno i due punti finali.

Trento reagisce da grande squadra, creando un buon divario sin dalle prime fasi del quarto set. Per tutto il corso del parziale il distacco resta sempre intorno ai tre/quattro punti di vantaggio, un margine di sicurezza che la formazione allenata da Lorenzetti riesce a gestire fino alla fine. Ancora protagonista Kazyiski, poi nel finale si accede anche un Lavia fino a quel momento decisamente in ombra in attacco. Termina 20-25 al secondo match ball utile.