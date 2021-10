Volley, Monza-Trento in tv: data, orario e diretta streaming finale Supercoppa 2021

by Deborah Sartori

Orduna (Vero Volley Monza) in palleggio, Superlega 2021/2022

Sta per terminare l’attesa per Vero Volley Monza-Itas Trentino, finale della Del Monte Supercoppa 2021 di volley maschile. Prima storica finale per i brianzoli, capaci di battere i padroni di casa della Lube in quattro set nel turno precedente. Dall’altra parte della rete ci sarà la giovane formazione di Angelo Lorenzetti, che in semifinale ha superato in tre set Perugia. Chi conquisterà il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 24 ottobre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Due (e in streaming gratuito su Rai Play). Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e risultati e classifica aggiornati in tempo reale.