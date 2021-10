Volley, Supercoppa 2021: Trento in finale con Monza, Perugia sconfitta 3-0

by Deborah Sartori

Esultanza Itas Trentino, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

L’Itas Trentino vola in finale nella Del Monte Supercoppa 2021 di volley maschile: Sir Safety Perugia sconfitta con un secco 0-3 (21-25, 21-25, 23-25). La formazione di Angelo Lorenzetti gestisce al meglio la fase di muro e difesa, con l’ottima distribuzione di Sbertoli. I Block Devils invece faticano a trovare spazi, con Rychlicki che gioca da opposto e Giannelli che non è ancora pienamente amalgamato alla squadra. Perugia dunque non riuscirà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre Trento sfiderà Monza per vincere il primo trofeo stagionale. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Grande equilibrio in avvio di match (7-7), poi Perugia prova a scappar via (14-11) ma la squadra di Lorenzetti reagisce e pareggia i conti sul 15-15 salendo di colpi a muro. L’ace di Sbertoli porta in vantaggio Trento (17-18), che allunga (17-20) e gestisce il vantaggio fino alla conquista del set (21-25). La Sir ci riprova nel secondo set (8-4), costringendo la formazione trentina ad inseguire (9-7). Trento però non molla e tra muri e servizi vincenti ristabilisce la parità (13-13). Un errore in pipe di Anderson poi lancia Trento (13-14), che allunga (15-18). Nel finale un superlativo Leon cerca di trascinare Perugia (19-22), ma Kazyiski e compagni non sprecano e si prendono anche il secondo set (21-25). Nel terzo set Trento prova subito a fare la voce grossa (6-9), con Perugia che fatica a tenere il passo (13-17). Nel finale gli uomini di Grbic lottano su ogni pallone e tornano sotto (18-19), ma non basta per fermare una Trento a cui riesce tutto (21-23). Un errore al servizio regala la vittoria di set (23-25) e match all’Itas, che raggiunge così Monza in finale.