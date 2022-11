Calendario 1^ giornata gironi Champions League maschile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della 1^ giornata dei gironi di Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. I campionati nazionali proseguono e si alza il sipario anche sulla massima competizione continentale per club. Le prime sfide si svolgeranno tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre. In campo anche le tre squadre italiane: Civitanova incontra Lisbona e Benfica, Trento sfida il Menen e Perugia se la vede con Lubiana.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcune partite delle squadre italiane saranno trasmesse sui canali tv Eurosport (visibili anche per gli abbonati Sky e Tim Vision). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 1^ giornata della Champions League maschile 2023 con le informazioni e gli orari italiani per vedere in diretta tv e streaming le partite.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

IL CALENDARIO 2022 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Calendario 1^ giornata Champions League maschile 2023

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

18.00 Jastrzebski Wegiel vs Vojvodina NS Seme Novi Sad (Pool A) – Diretta Discovery +

19.30 Berlin Recycling Volleys vs Hebar Pazardzhik (Pool B) – Diretta Discovery +

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2022

19.00 Cucine Lube Civitanova vs Sport Lisboa e Benfica (Pool C) – Diretta e Discovery +

20.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs Ach Volley Lubiana (Pool E) – Diretta Eurosport 2 e Discovery +

20.00 SWD powervolleys Duren vs Ziraat Bank Ankara (Pool E) – Diretta Discovery +

20.30 Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle vs Cez Karlovarsko (Pool D) – Diretta Discovery +

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022

18.00 Aluron CMC Warta Zawiercie vs Halkbank Ankara (Pool B) – Diretta Discovery +

20.00 Vbf Friedrichshafen vs Montpellier HSC VB (Pool A) – Diretta Discovery +

20.30 Knack Roselare vs Tours VB (Pool C) – Diretta Discovery +

20.30 Itas Trentino vs Decospan VT Menen (Pool D) – Diretta Discovery +