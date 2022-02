Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza si spegne dopo il primo set, vince Novara 3-1

by Antonio Sepe

Cristina Chirichella (Novara), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

Nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022, la Igor Gorgonzola Novara supera la Vero Volley Monza per 3-1 (20-25, 25-17, 25-14, 25-21). Dopo la grande vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari non riescono a ripetersi al Pala Igor e capitolano in quattro set. Il successo va infatti alle temibili azzurre di Lavarini, che dopo un primo set piuttosto deludente reagiscono e portano a casa i tre punti. Colpaccio di Novara, che si porta a -6 dalla vetta, occupata da Monza e Scandicci, ma con ben tre partite in meno disputate.

CRONACA – Novara rispetta il pronostico della vigilia, ma parte male, disputando un pessimo primo set e dando l’impressione di essere completamente in balia delle avversarie. Nel finale si intravede uno spiraglio di luce, con Chirichella e compagne che inanellano un mini-parziale per rendere meno amaro il passivo. Monza, però, s’impone comunque per 25-20. La reazione delle piemontesi non tarda ad arrivare e, nel segno di Daalderop e Karakurt, senza dimenticare Bosetti, il secondo parziale finisce proprio nelle mani delle ragazze di Lavarini, vittoriose per 25-17. Ancora più a senso unico la terza frazione, dove Monza annaspa sin dalle prime battute e riesce a conquistare appena 14 punti. Con l’inerzia del match dalla loro, le azzurre cercano di archiviare la pratica in quattro set, senza complicarsi la vita al tie-break. Fortunatamente per loro ci riescono, ma la resistenza opposta dalla Vero Volley in questo parziale non è stata la stessa dei precedenti. Fatto sta che Novara trionfa per 25-21 ed ottiene la sua 12^ vittoria stagionale, a fronte di appena 2 sconfitte.