Volley, Monza-Conegliano oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Tutto pronto per Vero Volley Monza-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, anticipo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Anticipo di lusso in cui le brianzole di coach Gaspari, dopo la sconfitta interna contro Novara, proveranno ad interrompere l’imbattibilità della corazzata veneta. Le Pantere di Santarelli hanno infatti collezionato 69 vittorie consecutive, ma sono alle prese con i problemi fisici di alcune giocatrici. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 30 ottobre all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile, come di consueto, per gli abbonati su Volleyballworld.tv, ma anche in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornata in tempo reale.