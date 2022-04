Volley, Finale Scudetto A1 Femminile 2022: Conegliano cade in casa, Monza vince gara-1 al tie-break

by Deborah Sartori

Esultanza Vero Volley Monza, Serie A1 Femminile 2021/2022 - Foto Filippo Rubin/LVF

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano cede 2-3 (23-25, 25-15, 25-19, 16-25, 13-15) contro la Vero Volley Monza in gara-1 della Finale Scudetto dei Playoff di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le Pantere, dopo un primo set perso nettamente, prendono in mano il gioco e si portano in vantaggio. Le brianzole di Gaspari però non mollano e allungano la partita, riuscendo poi a spuntarla al tie-break sfruttando anche gli errori delle venete. Alle venete non sono bastati i 29 punti di Egonu (che ha commesso 16 errori, tre dei quali nel finale di tie-break), mentre tra le brianzole spiccano i 23 punti di Lose Van Hecke. Di seguito, la cronaca del match.

LA PARTITA

Gaspari schiera Van Hecke, Orro, Danesi, Rettke, Larson e Davyskiba, libero Parrocchiale; Santarelli risponde con Plummer, De Kruijf, Folie, Wolosz, Sylla ed Egonu, libero De Gennaro. Monza inizia alla grande (1-6), mettendo in difficoltà Conegliano fin dal servizio (5-12). Le Pantere però recuperano punto su punto (11-13) fino a pareggiare i conti sul 17-17. Egonu tiene incollata l’Imoco (18-18), ma le brianzole allungano (18-22) e si difendono dal tentativo di rimonta avversario (22-23) e si portano in vantaggio (23-25). Nel secondo set sono le Pantere a trovare subito un break di vantaggio (8-6) e prendere in mano le redini del gioco (14-8). Le brianzole non riescono a reagire (19-11) e le padrone di casa chiudono rapidamente la frazione (25-15).

Nel terzo set riprende la lotta punto a punto (7-7), ma ancora una volta sono le Pantere a trovare l’allungo (15-11) e scappare via (19-15) fino alla conquista del parziale (25-19). Nel quarto set Conegliano riprende da dove aveva lasciato (4-2), ma questa volta Monza risponde e con il turno al servizio di Davyskiba allunga (6-9). Le padrone di casa perdono contatto (9-13) e non riescono a ricucire (15-19), mentre le brianzole si esaltano e allungano così la partita la tie-break. Qui Conegliano sembra prendere in mano il pallino del gioco (6-3) e gestire bene il vantaggio (10-6), ma il servizio di Candi e due errori consecutivi di Egonu in attacco ristabiliscono la parità (10-10). Qualche imprecisione di troppo delle venete favorisce le ospiti, che completano il sorpasso (12-13) e alla fine si prendono la vittoria (13-15).