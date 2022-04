Volley, Monza-Conegliano in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 Finale Scudetto A1 Femminile 2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Alessia Gennari (Vero Volley Monza), Serie A1 Femminile 2021/2022

Inizia il conto alla rovescia per Vero Volley Monza-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, gara-2 della Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le brianzole di coach Gaspari, dopo aver giocato sul campo della corazzata veneta, torna tra le mura amiche per il secondo atto della finale contro le Pantere di Santarelli. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 3 maggio all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

CALENDARIO SERIE DI FINALE: DATE, ORARI E DIRETTA TV

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SCUDETTO

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.