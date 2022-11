Volley femminile, Challenge Cup 2022/2023: Chieri ai sedicesimi, Gacko asfaltato anche al ritorno

La Reale Mutua Fenera Chieri travolge l’Ok Gacko nella gara di ritorno dei trentaduesimi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli si sono imposte con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-16, 25-13), bissando la netta vittoria in tre set nell’andata in casa, staccando il pass per i sedicesimi di finale. A senso unico la sfida andata in scena in Bosnia-Herzegovina, con la squadra italiana che ha dominato dal primo all’ultimo turno senza concedere nulla alle avversarie. Al prossimo turno, Chieri sfiderà la vincente del confronto Thetis-Legionowo.