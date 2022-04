Spezia-Inter 1-3, Tramontana incontenibile dopo i gol di Lautaro e Sanchez (VIDEO)

by Davide Triolo 10

Il video della reazione di Filippo Tramontana a Spezia-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2021/2022. Il commentatore e opinionista televisivo di fede nerazzurra ha palesato la propria gioia per il tris nerazzurro in Liguria, nel contesto di un 1-3 fondamentale in ottica Scudetto. In particolare, Tramontana ha esultato vigorosamente dopo le reti di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, utili a blindare la vittoria della Beneamata nell’ambito delle fasi finali del secondo tempo; rete a pochi minuti dal 90′ di Maggiore, ma il cileno dell’Inter ha chiuso i conti in extremis rassicurando il commentatore. Di seguito la clip completa dei migliori momenti di Tramontana video-cronaca.

VIDEO REAZIONE TRAMONTANA, SPEZIA-INTER (SERIE A)