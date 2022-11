Polonia-Argentina, Alvarez firma 0-2 con un gran gol (VIDEO)

di Andrea Bellini 9

Julian Alvarez manda in delirio l’Argentina segnando il secondo gol nella vittoria contro la Polonia, sfida valida per la terza e ultima giornata del Girone C dei Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante del Manchester City ripaga la fiducia datagli da Scaloni, che lo aveva preferito a Lautaro Martinez, mettendo in ghiaccio la vittoria dell’Albiceleste con un bel destro che si è infilato sotto l’incrocio.