Olanda-Qatar, segna sempre Gakpo: palla nell’angolino e 1-0 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Ancora Cody Gakpo. Terza rete in altrettante partite per il 23enne degli Orange. L’attaccante del PSV combina bene con Klaassen e piazza un bel destro nell’angolino basso. L’Olanda passa in vantaggio sul Qatar ed è sempre più avviata alla qualificazione agli ottavi di finale come prima nel girone.

