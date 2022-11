LIVE – Olanda-Qatar 2-0, girone A Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Olanda-Qatar, match valevole per la terza giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022. Sono gli ultimi novanta minuti della fase a gironi per entrambe le squadre. Gli orange scendono in campo per andare a conquistare tre preziosi punti che potrebbero valere la qualificazione agli ottavi di finale ed il primo posto. Sulla strada degli uomini guidati dal commissario tecnico Louis Van Gaal, però, ci sono i padroni di casa che, nonostante siano già stati eliminati dal torneo con un turno di anticipo, non vogliono concludere la rassegna iridata a zero punti. Il loro obiettivo sarà quello di provare a fermare gli avversari ed ottenere il loro primo storico punto in un Mondiale. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di martedì 29 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Olanda-Qatar 1-0 (26′ Gakpo, 49′ F. De Jong)

49′ – Si addormenta la difesa del Qatar, Depay solo davanti a Barsham si fa ipnotizzare, ma arriva il centrocampista del Barcellona a segnare il 2-0.

49′ – RADDOPPIO OLANDA! DE JONG!

48′ – Ogni semi-pericolo creato dal Qatar proviene dalla fascia destra, con Mohammad. Altro cross dell’esterno, rinvia Ake.

46′ – Inizia la seconda frazione di gioco.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

45+3′ – Ancora Depay al tiro dopo una combinazione con Klaassen. La conclusione finisce al lato.

45′ – Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero.

40′ – Ancora Gakpo al tiro, ma era in fuorigioco.

36′ – Ci prova il Qatar. Mohammad mette al centro, ma non si fa trovare pronto Ali.

33′ – La squadra di Van Gaal ora ha abbassato leggermente i ritmi.

26′ – Ancora il classe ’99, che combina bene con Klaasen e calcia bene di destro nell’angolino basso. Olanda in vantaggio.

26′ – GOL OLANDA! ANCORA GAKPO!

25′ – Depay ancora a pochi metri dalla porta si vede ribattuta la sua occasione da rete.

22′ – Si fa vedere anche il Qatar, che si procura un calcio d’angolo dopo un’azione ben orchestrata.

17′ – Anche il primo corner del match non porta risultati per gli Orange, che comunque continuano a fare la partita.

14′ – Combinazione Klaasen-De Jong, alla fine al tiro ci arriva Depay ma non trova lo specchio.

11′ – Sempre gli olandesi che si fanno vedere in avanti. Ancora Blind pericoloso sulla destra, mette un paio di palloni in mezzo, ma ribatte bene la difesa di casa.

4′ – Doppia, forse tripla occasione per l’Olanda. Una serie di ribattute in area, ma nessuno riesce a trovare il guizzo vincente.

3′ – Al Haydos al tiro da fuori area, ma Noppert blocca.

1′ – Trentacinque di secondi e Depay subito pericoloso in profondità. Troppo lunga la palla di Van Dijk.

15:55 – Suonano li inni nazionali.

15:50 – Un saluto a tutti i lettori di Sportface. A breve avrà inizio la sfida tra Olanda e i padroni di casa del Qatar.