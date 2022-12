Highlights Verona-Pesaro 90-94, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

Il video con gli highlights di Verona-Pesaro 90-94, match valido per l’undicesima giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. Colpo esterno dei marchigiani, che passano sul campo dei veneti e puntellano ulteriormente la classifica. Incontro molto equilibrato e giocato per larghi tratti canestro a canestro, si risolve soltanto nel finale e sono gli ospiti a essere premiati. In alto ecco le immagini salienti.