Highlights Sassari-Olimpia Milano 92-90: basket, Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Davide Triolo 9

Gli highlights completi del confronto tra Banco di Sardegna Sassari e A/X Armani Exchange Milano, valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Inaspettata vittoria per 92-90 dei padroni di casa, assolutamente performanti sul palcoscenico isolano a discapito degli uomini di Messina; Delaney ha provato a risollevare le sorti dei meneghini tra terzo e quarto parziale, dopo un sostanziale dominio di Sassari, sebbene Logan prima e Robinson dopo abbiano chiuso i conti in favore dei sardi. Di seguito il video integrale dei migliori momenti del match tra Sassari e Milano, vinto dal primo team citato con merito.

VIDEO HIGHLIGHTS BANCO DI SARDEGNA SASSARI-A/X ARMANI EXCHANGE MILANO 92-90 (SERIE A1 2021/2022)