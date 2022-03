Highlights Perugia-Trento 3-1, finale Coppa Italia 2022 volley maschile (VIDEO)

by Deborah Sartori 12

I video highlights di Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino, finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. Perugia si impone 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23) e si aggiudica il primo trofeo del 2022. Avvio devastante degli uomini di Grbic, che lavorano bene in tutti i fondamentali e sbagliano poco o nulla. La formazione di Lorenzetti reagisce nel terzo set e allunga la partita, ma non riesce a fermare una Perugia straripante. I Block Devils riscattano così la sconfitta incassata nelle semifinali di Supercoppa proprio con Trento (poi vincitrice). Prestazione da incorniciare per Wilfredo Leon (23 punti, 17 in attacco e 4 ace), mentre all’Itas non bastano i 19 punti di Alessandro Michieletto e i 16 del capitano Matey Kaziyski. Primo trofeo per il tecnico Nikola Grbic e grande emozione per l’ucraino Oleh Plotnytskyi, che ha voluto dedicare la vittoria al suo popolo in guerra contro la Russia. In alto, le immagini salienti della partita.

IL RACCONTO DELLA PARTITA