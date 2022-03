Volley, Perugia vince la Coppa Italia maschile 2022: Trento battuta in quattro set

by Deborah Sartori

Perugia-Trento, finale Coppa Italia Volley 2022 - Foto Antonio Fraioli

La Sir Safety Conad Perugia si aggiudica la Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile: Itas Trentino battuta 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23). Avvio devastante degli uomini di Grbic, che lavorano bene in tutti i fondamentali e sbagliano poco o nulla. La formazione di Lorenzetti reagisce nel terzo set e allunga la partita, ma non riesce a fermare una Perugia straripante. I Block Devils riscattano così la sconfitta incassata nelle semifinali di Supercoppa proprio con Trento (poi vincitrice) e conquista il primo trofeo del 2022. Prestazione da incorniciare per Wilfredo Leon (23 punti, 17 in attacco e 4 ace), mentre all’Itas non bastano i 19 punti di Alessandro Michieletto e i 16 del capitano Matey Kaziyski. Primo trofeo per il tecnico Nikola Grbic e grande emozione per l’ucraino Oleh Plotnytskyi, che ha voluto dedicare la vittoria al suo popolo in guerra contro la Russia. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Avvio devastante di Perugia (3-0), che prende in mano le redini del gioco (8-3). Trento prova a ricucire lo strappo (9-6), ma i Block Devils si affidano al braccio caldo di Leon (14-10) e incrementano ancora il vantaggio (19-13). Perugia sembra una macchina perfetta (23-15) e chiude senza problemi la prima frazione (25-17). Nel secondo set gli uomini di Grbic riprendono da dove avevano lasciato (4-2), l’Itas prova subito a rispondere sfruttando anche l’errore in attacco di Leon (6-5), ma i perugini scappano via (9-5). La squadra di Lorenzetti non si arrende e con Michieletto e capitan Kaziyski torna sotto (11-10), ma ancora una volta Perugia risponde (13-10) e allunga (22-16). Trento fatica a trovare soluzioni e si arrende nuovamente sul punteggio di 25-17.

Nel terzo set Trento prova a cambiare marcia e con l’ace di Kaziyski trova il primo doppio vantaggio (1-3). Perugia risponde (5-4), ma il primo tempo di Podrascanin toglie dal servizio Leon (5-5) e Trento allunga sfruttando gli errori avversari (10-13). I Block Devils tornano sotto (13-14), Trento ritrova un break (15-17) ma si vede recuperare (20-20). L’Itas ritrova un break, due errori consentono a Perugia di pareggiare i conti (23-23) ma alla fine la spuntano gli uomini di Lorenzetti (23-25). Nel quarto set Perugia ritrova il proprio ritmo (6-4) e prova a staccare i trentini (9-6). L’Itas non molla e riaggancia gli avversari (10-10) ma subisce un nuovo break (12-10) e vede Perugia scappar via (17-13). I Block Devils gestiscono il vantaggio (23-18), Trento annulla tre match ball ma non basta: Perugia vince il set (25-23) che vale il trofeo.