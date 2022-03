Highlights Paolini-Sabalenka 2-6, 6-3, 6-3: Wta 1000 Indian Wells 2022 (VIDEO)

Gli highlights completi della sfida tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, valevole per il secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2022. Azzurra semplicemente sensazionale, infine eroica a discapito della bielorussa, numero tre del seeding; 2-6, 6-3, 6-3 in favore della giocatrice toscana, sempre più migliorata nel corso degli anni: successo in rimonta da sogno e prima vittoria contro una top 10 in carriera. Sabalenka nervosa, fallosa e in conclusione dei giochi punita dalla caparbietà dell’italiana. Di seguito il video dei migliori momenti del confronto tra le due giocatrici, con Paolini prevalente dopo tre parziali di fuoco.

VIDEO HIGHLIGHTS PAOLINI-SABALENKA (WTA 1000 INDIAN WELLS 2022)