Highlights e gol Campobasso-Catanzaro 1-2, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Daniele Forsinetti 11

Gli highlights e i gol di Campobasso-Catanzaro, match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022, in cui la formazione ospite si è imposta 2-1 sui padroni di casa grazie ai gol di Francesco Bombagi e Federico Vazquez; inutile la rete nel finale di Michele Emmausso. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.

LA CRONACA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH