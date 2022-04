Highlights e gol Cagliari-Sassuolo 1-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO)

by Matteo Di Gangi 47

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Sassuolo, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. In Sardegna partita gagliarda e di qualità da parte dei padroni di casa che ci mettono più convinzione e passano i vantaggio con il gol di Deiola sul finire di primo tempo. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Joao Pedro ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Sassuolo non riesce a pungere, i padroni di casa vanno vicini al 2-0 colpendo anche un palo e nel finale Raspadori si costruisce l’unica vera palla gol della sua partita, ma Cragno gli dice di no. Tre punti pesantissimi per i sardi in ottica salvezza. I diritti della Serie A sono esclusiva di Lega Serie A e Dazn e pertanto vi proponiamo di seguito i link ai rispettivi canali Youtube.

