Highlights e Croazia-Marocco 2-1: finale terzo posto Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 167

Il video dei gol e degli highlights di Croazia-Marocco, match valevole per la finalina per il terzo e quarto posto dei Mondiali di Qatar 2022. Subito grande partenza con botta e risposta: al settimo minuto Gvardiol sblocca il risultato, ma due giri di lancette più tardi il Marocco pareggia con Dari. Sul finire del primo tempo Orsic sigla un gol straordinario, un tiro a giro che regala la vittoria alla Croazia. Modric e compagni dunque chiudono al terzo posto, quattro anni fa in Russia erano arrivati secondi. Il Marocco termina a testa altissima un mondiale storico ed indimenticabile.

