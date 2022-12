Pagelle Croazia-Marocco 2-1: voti e tabellino Finale terzo posto Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, il tabellino e i voti di Croazia-Marocco 2-1, finale per il terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo 7′ c’è il vantaggio croato: dopo uno schema da palla da fermo, Perisic di testa pesca Gvardiol a centro area per il gol del vantaggio del difensore. Due minuti dopo però c’è il pari, sempre su palla inattiva: Ziyech pennella in area, Dari di testa firma il pareggio. Al 24′ Modric – all’ultima presenza iridata – impegna Bounou con un tiro dalla distanza. Al 42′ però arriva il gol del 2-1 croato: ivaja serve Orsic sulla sinistra che con il destro a giro insacca con l’aiuto del palo. Uno dei gol più belli del torneo spedisce le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Regragui si gioca la carta Ounahi, tenuto a sorpresa in panchina. Le ultime occasioni però le ha En Nesyri: prima con un tiro a botta sicura da due passi murato da Livakovic, poi con un colpo di testa che trova solo la parte esterna della rete.

HIGHLIGHTS

CROAZIA (3-4-1-2): Livakovic 6.5; Stanisic 6, Sutalo 6.5, Gvardiol 7; Orsic 7.5 (95′ Jakic sv), Modric 7, Kovacic 6.5, Perisic 7; Majer 6 (66′ Pasalic 6); Livaja 6 (66′ Petkovic 6), Kramaric 6 (61′ Vlasic 6).

Allenatore: Dalic 6.5

MAROCCO (4-3-3): Bounou 6; Hakimi 6, El Yamiq 6 (66′ Amallah 6), Dari 6.5 (64′ Benoun 6), Attiat-Allah 6; El Khannouss 6 (56′ Ounahi 6), S. Amrabat 6.5, Sabiri 6 (46′ Chair 6); Ziyech 6, En-Nesyri 6, Boufal 5.5 (64′ Zaroury 6).

Allenatore: Regragui 6

RETI: 7′ Gvardiol, 9′ Dari, 42′ Orsic.

Ammoniti: Ounahi, Amallah.