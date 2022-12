Highlights Baskonia-Virtus Bologna 90-79, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 11

Il video con gli highlights di Baskonia-Virtus Bologna, sfida valida come quindicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Vitoria, che deve rinunciare quasi subito ad Howard ma nonostante ciò mette in campo una prestazione da squadra forte e matura, andando a prendersi una meritata vittoria. Niente da fare per i ragazzi di coach Scariolo, che comunque, con i colpi ad intermittenza dei propri campioni, riesce a tenere un passivo accettabile dopo aver toccato il -20 (ma anche il -6 nel quarto quarto): 90-79 il risultato finale. Di seguito e in alto, le migliori immagini della partita.

