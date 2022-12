Eurolega 2022/2023, Baskonia rullo compressore: cuore Virtus Bologna non basta per la rimonta

Il Baskonia batte la Virtus Bologna nella sfida valida come quindicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione spagnola arriva così a cinque vittorie di fila, confermandosi tra le più in forma del momento, mentre gli uomini di coach Scariolo dopo le due vittorie della scorsa settimana. Una partita che la squadra di Vitoria ha dominato a larghi tratti, rischiando solo tra terzo e quarto quarto di rimettere definitivamente in gioco Hackett e compagni: 90-79 il risultato finale.

LA PARTITA – Avvio che sembra promettente per la Virtus, che in pochi secondi va a segno con Jaiteh e Shegelia. La sfida si alza immediatamente di ritmo, con continui cambi di fronte: la naturale conseguenza è un numero altissimo di palle perse (nel primo quarto sono già quattro per entrambe le squadre), e percentuali bassissime dal campo. La Virtus soffre, ma in qualche modo rimane attaccata alla partita (17-14). Il primo strappo importante arriva nel secondo quarto, con Baskonia che a metà parziale trova il primo vantaggio a due cifre (33-21), mentre le Vu Nere viaggiano a 8/29 dal campo. Teodosic prova a illuminare i compagni, ma l’asse con Bako non basta contro gli iberici, che grazie a Kotsar va all’intervallo lungo sul +14 (45-31).

Baskonia torna in campo e in un battito di ciglia realizza 7 punti, ma per gli uomini di coach Scariolo si sveglia Shengelia, che dopo i tre punti nel primo tempo, in men che non si dica arriva alla doppia cifra. Ma non basta per cambiare inerzia alla partita, perché dopo la palla persa da Teodosic e il canestro sbagliato da Jaiteh, Enoch sigla il +20 (63-43). Ma tutto d’un tratto gli spagnoli quasi si fermano, abbassando i ritmi, e Belinelli tra terzo e quarto quarto scalda più volte la retina (63-54). Mannion entra in campo e segna una tripla, aggiungendo pochi secondi dopo un gioco da quattro che vale addirittura il -6 (78-72).

Thompson riattacca la spina per i suoi, che in pochi istanti tornano a +12, ma con Mannion e Shengelia la Virtus torna ancora sui 10 punti di distacco con due minuti da giocare. Costello, Sederkerskis e Marinkovic chiudono definitivamente la partita, giocata per oltre mezz’ora senza la stella Howard, che ha sofferto due pesanti colpi alla schiena nelle prime fasi. 22 i punti di Marinkovic, 15 per Belinelli e Shengelia, 22 assist in due per Henry e Thompson.